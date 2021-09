Sanremo Rock chiude con il botto: sul palco di piazza Borea d'Olmo Phil Palmer, uno dei chitarristi più famosi al mondo. Faraldi: “Bello vedere la città piena di musica e giovani”

Nei giorni scorsi si è chiusa l’edizione 2021 di Sanremo Rock&Trend, manifestazione che ha portato in città circa 250 band da tutta Italia per una vera e propria invasione di musica. Evento che ha avuto come consueta ‘casa’ il teatro Ariston, ma che si è aperto anche alla città con le esibizioni sul palco di piazza Borea d’Olmo. Idea che è piaciuta molto all’amministrazione e che di certo apre prospettive anche per il futuro.

La chiusura di Sanremo Rock&Trend ha avuto, inoltre, un ospite d’eccezione: Phil Palmer. Chitarrista noto in tutto il mondo, si è esibito negli anni con Bob Dylan, Frank Zappa, Dire Straits, Eric Clapton, Elton John, Tina Turner, Tears for Fears, George Michael, Bryan Adams e tanti altri. La storia della musica sul palco di piazza Borea d'Olmo.



“Manifestazione molto bella e organizzata bene - commenta ai nostri microfoni Giuseppe Faraldi, assessore a Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo - interessante l’apertura in piazza Borea d’Olmo con una tre giorni di musica in centro a Sanremo con tanti ragazzi. Un’affluenza importante con 250 band, una bella immagine della città piena di giovani e musica. Speriamo ora di poter procedere in questa maniera”.



“Molto importante avere anche un nome del calibro di Phil Palmer, per Sanremo è fondamentale avere personaggi di questo livello - aggiunge Faraldi - Sanremo Rock è stato un evento che ha avuto anche un enorme riscontro sui social”.