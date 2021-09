Sanremo: applausi e richiesta di bis ieri a Villa Nobel per lo straordinario concerto del 'Trio Zadory' (Foto)

Grande successo per il ‘Trio Zadory’, ieri sera a Villa Nobel di Sanremo. Sin dalle prime note del Trio in Do maggiore di Haydn è emersa l'esecuzione coinvolgente e ipnotica del gruppo, formato da Edua Zadory (violino), Irina Zahhararova (pianoforte) e Aare Tammesalu (violoncello).

Il trio ha catturato il pubblico accorso per il concerto straordinario della stagione concertistica internazionale 2021, promossa e organizzata dall'associazione ‘Musica a Santa Tecla’. L'ensemble ha dimostrato un altissimo livello artistico e tecnico con una spettacolare performance di Edua Zadory che, con il suo temperamento, ha trascinato anche nel monumentale Trio n°2 di Mendelshhon in Do minore, i bravissimi Irina Zahhakarova, pianista di assoluta classe e grande musicalità, e Aare Tammesalu con il suo violoncello intenso ed espressivo, in un serrato dialogo e perfetto insieme strumentale ricco di colori.

Valore aggiunto della serata l'esecuzione di ‘Fratres’ per violino e pianoforte del noto compositore contemporaneo Arvo Part nel quale le due protagoniste hanno reso un'atmosfera pregnante ed onirica. Lo splendido Concerto si è concluso con una scintillante esecuzione in trio di ‘Pandemonium’ (Tango 3) di Saul Cosentino e Osvaldo Tarantino che ha trascinato il pubblico in un'entusiasmante Tango popolare e colto nei modi di Buenos Aires.

Non potevano mancare richieste di bis subito accolte dal ‘Trio Zadory’ con l'esecuzione del brillante ‘Scherzo’ in Do maggiore di Haydn. A conclusione del Concerto il M° Fabio Marra ha salutato il pubblico con un caloroso “Arrivederci a presto”.