Camporosso: con la partecipazione di circa 200 sportivi, successo per l'evento "Bici Camminando Mangiando"

Una bella giornata di sole ha fatto da contorno alla riuscita iniziativa intitolata "Bici Camminando Mangiando" per un totale di 11 chilometri sul percorso ciclo-pedonale con partenza alle ore 9.30 di domenica 12 settembre (vedi foto di E.Raneri al taglio del nastro) dal Camper Park di Camporosso a Dolceacqua, con la partecipazione ordinata di circa 200 sportivi, l'organizzazione tecnica di Ventimiglia Marathon e "Noi 4 You".



Nel corso del "Pasta party" consumato a mezzogiorno in lieta allegria al Palatenda di Bigauda (Camporosso), il Presidente della Spes Matteo Lupi ha ringraziato con gli Amministratori locali i partecipanti all'evento e tutti i volontari, ricordando che il ricavato dell'iscrizione sarà devoluto ai progetti di inserimento lavorativo alla Spes, nonché per il Progetto Bimbi di strada della Scuola di Pace, ed il Progetto Caravaggio teso a combattere la povertà educativa (e formativa) dei più piccoli. Nell'occasione è stato ricordato il 2° evento settembrino per sostenere la Spes, in particolare per la riapertura delle serre danneggiate dalla grandine in zona Bevera e del negozio solidale di via Aprosio a Ventimiglia, previsto per domenica 19 settembre alle ore 20.30 con il Galà della Solidarietà presso il ritrovo "Amarea" sul lungomare di Bordighera. Per contatti e adesioni tel. 0184 355800.