Sanremo: progetto Pon tra terra e mare per i ragazzi della scuola primaria 'Rubino' (Foto e Video)

Ieri alla scuola primaria 'A. Rubino' (I.C. Sanremo Centro Ponente), si è conclusa la prima parte di “Fiabe e dintorni nella città di Calvino”, laboratorio di educazione alla lettura e editing multimediale, un PON per l’Apprendimento e la socialità finanziato dal Ministero dell’Istruzione.

Si sono iscritti al progetto diversi bambini e bambine, di età compresa tra i sette e i dieci anni, che hanno svolto attività presso il cortile e i locali della scuola e uscite in ambito cittadino, collegate alle fiabe lette.

La prima metà del progetto si è sviluppata tra lunedì e venerdì, dalle 9 alle 12.

Lunedì la partenza è stata dedicata all’accoglienza e allo svolgimento di giochi di presentazione e di conoscenza reciproca, per poi entrare nel vivo del progetto: lettura ad alta voce di “L’uomo verde d’alghe”, fiaba della Riviera ligure di ponente; rappresentazione teatrale della stessa ad opera dei bambini e delle bambine, attraverso una suddivisione partecipata dei ruoli. Lo spettacolo è stato ripetuto due volte per coinvolgere tutti.

Martedì la prima uscita, al Porto Vecchio, dove i bambini hanno avuto modo di conoscere il Mercato ittico – Piccola pesca - Associazione “Gente del mare”. I bimbi sono stati accolti con gentilezza e disponibilità, rispondendo alle varie domande, il pescatore Sebastiano, intento a ritirare le reti estive, e il pescatore Didier Corte, nominato Console del mare 2021 il 15 agosto, festa dell’Assunta. Presso la bancarella di Didier, i bambini hanno potuto osservare da vicino una razza e le triglie. Siamo così passati dalla triglia fiabesca, contro la quale combatte Baciccin Tribordo, alla triglia reale, appena pescata.

Mercoledì sono state svolte attività di editing multimendiale, collegate alla fiaba letta e all’uscita presso il Porto Vecchio. E poi attività manuali e creative, volte alla costruzione di un personaggio della fiaba.

Giovedì i bimbi hanno iniziato con il collocare le fiabe della Riviera ligure di ponente in uno spazio geografico, procedendo dal generale al particolare (Italia, Liguria, Riviera ligure di ponente), usando le cartine e un’attività pratica giocosa, in modo da raggiungere sia i più grandi che i più piccoli.

A seguire ci sono state: la lettura ad alta voce della fiaba “L’uomo che usciva solo di notte” e la rappresentazione teatrale della stessa ad opera dei bambini e delle bambine, sempre attraverso una suddivisione partecipata dei ruoli. Questa fiaba, a differenza della prima, ha permesso di coinvolgere tutti in un unico spettacolo.

Venerdì partenza alla volta dei giardini Regina Elena e di Villa Terralba, oggi Villa Assunta, casa dei nonni paterni di Italo Calvino. Lì ad attendere gli alunni c’era il signor Ettore. Grazie alla sua ospitalità, i bimbi potuto visitare i vari appezzamenti di terreno: dagli orti, al frutteto, alla vigna. Un'occasione anche per godere della splendida vista che offre la terrazza della villa, aperta sul golfo di Sanremo.

Nell’arco della settimana i bambini hanno così potuto scoprire, attraverso le uscite compiute, due realtà di Sanremo: la realtà della pesca e la realtà contadina.

“Ringraziamo di cuore i pescatori Sebastiano e Didier e il signor Ettore per la loro disponibilità e l’accoglienza - dichiarano dalla scuola - è stata una bella esperienza arricchente, sia per noi docenti che per i bambini”.