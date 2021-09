Futuro di Rivieracqua: “Entro Natale via alla procedura per l’ingresso del partner privato”. L’annuncio del commissario Checchucci in consiglio comunale (Video)

Entro la fine del 2021 Rivieracqua attiverà la procedura per l’ingresso del socio privato. Una svolta che potrebbe ridisegnare il futuro della società chiamata alla gestione dell’acqua pubblica in provincia.

Lo ha annunciato ieri il commissario ad acta Gaia Checcucci nell’ambito della lunga e articolata discussione su Rivieracqua in consiglio comunale. “Conto realmente di uscire con il piano d’ambito entro Natale e poi con la procedura per la scelta del partner - ha dichiarato il commissario Checcucci in consiglio - è importante concorrere tutti insieme per far sì che la società abbia le spalle larghe per proseguire, sarebbe utile un grande ‘accompagnamento’ da parte di tutto il territorio”.

L’intervento di Gaia Checcucci in consiglio comunale