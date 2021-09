Terzorio: ‘Tonio, dove sedevano i nostri nonni’, alla torre medioevale apre la mostra fotografica di Emanuele Capelli

La realizzazione nasce nel passato anno accademico 2020/21, sotto la veste di progetto finale per l'esame di Fotografia Digitale, inserito nel percorso di laurea triennale in Grafica all'Accademia di belle arti di Sanremo.

"E' stato un bel cammino - commenta Capelli - ricco di stimoli e mai banale, all'inizio del quale ero pressoché digiuno di competenze fotografiche. Ho avuto la fortuna di trovare il Professor Andrea Brun, il quale guidandoci in un viaggio alla scoperta della storia della fotografia ci ha fornito un sacco di spunti che mi hanno permesso di trovare una nuova chiave comunicativa sotto la veste della fotografia, per questo lo ringrazio molto".

Nell'esposizione viene proposto un viaggio per immagini , attraverso quei luoghi di riposo, semplici, pregni di storia che hanno avuto la fortuna di vivere e sentire le storie delle nostre origini, splendidi teatri per l’opera più bella che esiste : la vita. Come nelle migliori rappresentazioni si avvicendano storie che riportano alla luce trame di sofferenza, di guerra ma anche di grandi baldorie e divertimenti, quelli puri, quelli che richiameremo sempre alla memoria con un “bastava poco una volta”.

"E' un argomento delicato, per il quale mi sono sentito da subito profondamente coinvolto - prosegue l'autore - con la dedica che va a mio nonno Antonio, che da febbraio non è più con noi, ho voluto per tanto estendere il piacere della condivisione di esperienze semplici ma di inestimabile valore come da suo insegnamento, il legame tra nonno e nipote è qualcosa che, quello si, non sparirà mai".

La mostra è stata patrocinata dall'Accademia di belle arti di Sanremo e dal comune di Terzorio, sarà visitabile presso la torre medievale del paese ad ingresso gratuito.