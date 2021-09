Coronavirus, oggi 6 nuovi casi nel Principato di Monaco

Sei nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati rilevati oggi nel Principato di Monaco e il totale sale a 3.240 persone colpite dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

In ospedale si trovano 13 pazienti e tra queste due sono in terapia intensiva. Oggi si registrano anche 10 guarigioni e il totale dei guariti è di 3.135.40 persone sono seguite invece dall'osservatorio domiciliare e si trovano in sorveglianza attiva.

I test effettuati su pazienti residenti e non residenti tra il 30 agosto e ieri sono 5.096 Il tasso di positività dei test effettuati su residenti e non residenti è del 2,4% mentre il tasso di incidenza, ovvero il numero di persone positive ogni 100 mila persone nell’ultima settimana è di 132,99 (130,38 era invece, la scorsa settimana).