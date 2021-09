A San Bernardo di Conio, celebrato il 77esimo anniversario della battaglia di Montegrande

Ieri mattina il Partito Democratico provinciale ha voluto onorare i nostri eroi partigiani partecipando con una sua delegazione alle celebrazioni del 77esimo anniversario della battaglia di Montegrande a San Bernardo di Conio, una manifestazione organizzata a promossa dall’ A.N.P.I Imperia, dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea e dalla F.I.V.L. di Imperia, dedicata alla celebrazione dei valori della Resistenza e della libertà.



"Una giornata - spiegano dal PD provinciale - nella quale è stato ricordato il celebre ed incredibilmente valoroso assalto avvenuto il 4-5 settembre del 1944 sulla sommità del Montegrande, occasione nella quale alcuni giovani partigiani si lanciarono all’assalto dei tedeschi, aiutati anche dai 'sanmarchini' precedentemente unitisi ai partigiani che manovrarono il mortaio appostato dietro la chiesa di San Bernardo di Conio, riuscendo così ad occupare la strategica sommità del monte, permettendo, al grosso delle forze partigiane, di rompere l’arcigno cerchio nemico e riuscendo nella stoica impresa di ottenere una grande vittoria senza senza subire alcuna perdita.



Come PD provinciale oltre a continuare ad onorare i partigiani vittoriosi e caduti in battaglia, nei prossimi mesi lanceremo anche iniziative di sensibilizzazione sul tema, affinché ci sia la piena consapevolezza che il paese in cui viviamo è frutto della resistenza e dell'antifascismo. Valori che non potranno mai venir meno".