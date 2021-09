Un’estate ricca di premi e riconoscimenti per la fotografa Valentina Pulinetti

Da oltre 10 anni con la sua reflex immortala la flora e la fauna in particolare del Ponente ligure. Una passione che ha trovato e trova importanti riconoscimenti in diversi concorsi fotografici nazionali.

In particolare questa estate è stata premiata al Casinò di Sanremo in occasione del 5° Trofeo Nazionale Mario Dutto, patrocinato dalla Regione Liguria, dalla FIAF (Federazione italiana associazioni fotografiche) e dalla UIF (Unione italiana fotoamatori). Organizzato dall’Associazione Culturale Digit Art In Foto, dal Comune di Molini di Triora, Comune di Triora, Comune di Badalucco e dal Comune di Montalto Carpasio.

La foto “Vestigia di antica fede” ha ottenuto il premio Speciale Giuria nel tema “Gente, paesaggi e borghi delle Valli Argentina e Armea”.

A distanza di pochi giorni le è stato consegnato il premio “Under 30 nel tema Architettura” nell’ambito dell’8° Concorso fotografico Nazionale "A Lecca", patrocinio della UIF, Organizzato dall’Associazione “A LECCA” e dal Circolo fotografico di Torria. Le quote di partecipazione al concorso sono interamente devolute all’associazione Gaslini Onlus –Ospedale pediatrico di Genova.

A Torria nell’entroterra di Imperia si è svolta La cerimonia di premiazione per la foto “Vicolo sotto la volta”.

Valentina Pulinetti, è nata a Sanremo nel 1993. Dopo la maturità Sociopsicopedagogica al Liceo C. Amoretti di Sanremo, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova, discutendo una tesi sui diritti delle donne. Grande appassionata di cavalli pratica l’equitazione fin dall’infanzia. Ama praticare l’escursionismo in montagna. Cura una rubrica dedicata ai fiori su Traveleat.it, testata del gruppo Morenews.it