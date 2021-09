Diano Marina, l’ex forzista Nino Calcagno torna in campo: sarà candidato a fianco di Marcello Bellacicco

“La mia decisione - prosegue Calcagno - è maturata in seguito a due fatti contingenti, la rinuncia di mio nipote Michele Calcagno a qualsiasi candidatura a causa del carico dei suoi impegni di lavoro e la discesa in campo del generale Bellacicco. Ho aderito in quanto sono certo che Bellacicco rappresenta la migliore figura di sindaco in questi momenti così difficili per l’intera comunità dianese. Lo è per la sua caratura morale, per le sue doti organizzative, per la sua disponibilità e, non ultimo, per la sua costante presenza che potrà garantire nel ricoprire un ruolo così importante come quello del sindaco. Dopo dieci anni di lontananza dalla vita amministrativa, mi sono sentito in dovere di contribuire con la mia presenza a collaborare per agevolare l’insediamento di un primo cittadino come il generale Marcello Bellacicco nella nostra città per vederla rinascere”.