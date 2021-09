Taggia: alienazioni del Comune, da oggi in vendita quattro appartamenti e un magazzino

Il Consiglio comunale di Taggia, nella seduta del 23 marzo scorso, aveva approvato il ‘Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari’ per il riordino, la gestione e la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Ieri è stato approvato il bando con la relativa modulistica e, quindi, il Comune metterà in vendita quattro appartamenti in via Colombo (168mila euro), due a Levà (80mila e 105mila euro), in via Boselli (87mila) e il magazzino in via Littari (10mila euro).

Le offerte potranno essere presentate entro non oltre le 12 del 2 novembre mentre l’asta pubblica si svolgerà alle 15 del 4, nella sala polifunzionale del Comune di Taggia.