Il Comune di Sanremo tende la mano ai tassisti: la giunta dice ‘sì’ all’utilizzo dei veicoli sostituivi

Da oggi i tassisti di Sanremo potranno utilizzare anche le auto sostitutive. La richiesta era arrivata nei mesi scorsi da parte di Alessandro Nolli, presidente del Consorzio Taxi Sanremo, e Claudio Delle Monache, presidente della categoria taxi per Confartigianato. L’assessore alle Attività Produttive, Mauro Menozzi, ha portato in giunta e ottenuto il ‘sì’ alla pratica che tanti tassisti della zona stavano aspettando.

Nello specifico i tassisti aspettavano l’ok del Comune per utilizzare anche il veicolo sostitutivo nel caso in cui l’auto ‘principale’ fosse guasta con l’obiettivo di prevenire i disservizi specie nei mesi di alta stagione. Il taxi sostitutivo dovrà essere di proprietà dello stesso Consorzio Taxi Sanremo e si potrà destinare a qualsiasi consorziato.

L’utilizzo dovrà essere preventivamente comunicato al Comune. L’utilizzo non corretto farà decadere il nulla osta e la licenza provvisoria.