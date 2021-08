Ventimiglia: inaugurata questo pomeriggio l'Antica Gelateria d'Autore, progetto di MDC per la città alta (Foto)

È stata inaugurata questo pomeriggio in via Garibaldi 22, nel cuore di Ventimiglia alta, l'Antica Gelateria d'Autore nuovo punto di riferimento per il gelato di qualità nella città di confine.

Prodotti di eccellenza e un arredamento di pregevole fattura in stile liberty che si incastra perfettamente nel piano più ampio di rigenerazione urbana che prevede, oltre agli interventi sul waterfront del nuovo porto, una serie di iniziative legate al food&beverage. Ricette uniche, sussurrate, tramandate da tre generazioni in un luogo esclusivo, prezioso, raffinato, la cui apertura è stata coordinata da Marina Development Corporation.

All'inaugurazione di questo pomeriggio è intervenuto anche il sindaco Gaetano Scullino insieme all'on. Flavio Di Muro e ai vertici di MDC: Rob Thielen e il CEO Giuseppe Noto.

L'intervista al sindaco Gaetano Scullino

Sotto lo sguardo del Corsaro Nero, che ha preso casa in zona Funtanin e che ormai veglia dall'alto sul mare della città di confine, una nuovissima attrazione che fonde eleganza e tradizione. Un nuovo gusto della gelateria sarà dedicato proprio al mitico personaggio di Salgari, così per non farlo arrabbiare.

Un altro obiettivo targato MDC che ha presentato anche, durante il mese di aprile, il progetto di opere a terra che faranno da contorno al nuovo porto. Investimenti concreti e di un certo livello che sconvolgeranno il volto della città, un clamoroso cambio di marcia turistico che rifinisce veramente il make up di un luogo straordinario, senza trucchi.