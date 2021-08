Ventimiglia: buon successo di pubblico per lo spettacolo 'Passeggiando per il '900' con Reading & Drama

Ancora un successo per ‘Reading & drama’, il circolo ideato da Lilia De Apollonia in una location che ha affascinato gli spettatori. Lo spettacolo era ‘Passeggiando per il ‘900’ nel giardino pensile di Palazzo Biancheri Galleani, affacciato sul mare e con vista diretta sul nuovissimo porto.

Molto attento il pubblico, molti applausi e complimenti a tutta la compagnia. Questi i nomi degli interpreti: Paola Giolli, la regista del gruppo Lilia, Giada Mei, Graziella Tufo, Donatello Colomba, Marco Corradi, Mirella Fazzolari,, Marisa Raimondo, Jurgen Terlutter.e Toto Visconti.