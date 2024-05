Taggia, a scuola di bicicletta con i ragazzi del Liceo Scientifico Sportivo (foto)

Grazie a Business Voices e al progetto ‘Coltiviamo i sogni’,le due classi quarte del Liceo Scientifico Sportivo dell’Istituto Colombo hanno trascorso una bellissima mattinata su due ruotepresso la scuola Primaria ‘Mazzini’ di Levà a Taggia. Per i bambini delle classi seconde della scuola primaria è stata l'occasione per imparare ad andare in bicicletta in sicurezza, in particolare per coloro che ancora non ne sono capaci, o di provare la bicicletta da corsa, per coloro che sono già in grado di condurre la bici senza rotelle. Per tutti è stata la possibilità di conoscere l’importanza dei corretti comportamenti da tenere come utenti della strada.

Per i ragazzi del liceo è stata invece l’occasione per iniziare a cambiare ‘ruolo’ passando da quello di allievi a quello di ‘tutor’! Dopo gli iniziali timidi approcci i ragazzi si sono calati perfettamente nel compito assegnato, grazie anche alla spontaneità e all’entusiasmo dei bambini e anche per merito dei preziosi consigli della signora Sonia Parodi, responsabile della ‘Ciclistica Arma di Taggia’, società che ha curato l’ottima organizzazione fornendo biciclette, caschetti e birilli.

“Un’esperienza assolutamente da ripetere!”,dicono entusiasti sia i bambini che i loro giovani istruttori.