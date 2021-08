A Cuneo la presentazione di "Diario di un giardiniere anarchico" con Claudio Porchia

Sabato 28 agosto a Cuneo, alle ore 18, si terrà la presentazione del libro "Diario di un giardiniere anarchico" con il curatore Claudio Porchia. L’incontro si terrà nel parco della Fondazione Peano nell’ambito della mostra “Pagine di Canapa” dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino

L’esposizione "Pagine di Canapa" della creativa e designer marchigiana Rosaria Torquati è un'installazione scenografica all'interno del giardino della Fondazione dedicata alla figura di Libereso Guglielmi, "il giardiniere di Calvino". L'iniziativa - realizzata in collaborazione con "La forza della natura", il festival green curato dal giornalista Claudio Porchia per ricordare la figura di Guglielmi - si compone di disegni, immagini e parole tracciate su teli di canapa a tessitura artigianale, che raccontano il credo di Libereso, le sue passioni e il suo legame con Calvino e le sue ricette vegetariane e i suoi disegni. I teli sospesi diventano delle quinte scenografiche, e accompagnano il visitatore lungo il percorso di scoperta del giardino.





Il folto pubblico presente all’inaugurazione ha molto apprezzato l’idea originale della mostra di trasformare un prodotto di scarto e in disuso come i teli di canapa in tele artistiche contenenti disegni e parole di Libereso Guglielmi. L'installazione rimarrà visitabile sino al 3 ottobre presso il giardino della Fondazione Peano, di corso Francia 47 a Cuneo, dal giovedì alla domenica ore 16-19 a ingresso libero e gratuito.





Durante l’esposizione sono previsti i seguenti incontri:



28 AGOSTO · ore 18

presentazione del libro "Diario di un giardiniere anarchico" con Claudio Porchia



18 SETTEMBRE · ore 18

lettura di "Un pomeriggio Adamo" di Italo Calvino con Christian Gullone



2 OTTOBRE · dalle ore 10

"Disegnare è bello!" giornata per i più piccoli con laboratori, presentazioni di libri e proiezioni di video