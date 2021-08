Ospedaletti: lunedì all'auditorium lo spettacolo 'I piccoli piaceri della vita' di Liber Theatrum

Sarà l'Auditorium di Ospedaletti ad ospitare lunedì prossimo alle ore 21.30 la nuova tappa della breve tournèe estiva di LIBER theatrum, quest'anno in sinergia con PRIMAQUINTA dell'attore e regista siciliano Aldo Rapè e il costante sostegno di COOP Liguria.

Inserito nel calendario degli eventi estivi della cittadina rivierasca, appuntamento in Corso Regina Margherita, a ingresso libero e gratuito e nel rispetto della normativa antiCovid, con "I PICCOLI PIACERI DELLA VITA" regia di Diego Marangon e una quindicina di interpreti, in scena con un nuovo e diverso spettacolo che conferma ancora una volta di più la poliediricità e grande versatilità interpretativa del gruppo teatrale ventimigliese.

Liberamente ispirato al libro 'La prima sorsata di birra e altri piaceri della vita' - dello scrittore francese Philippe DELERM - pubblicato in Francia nel 1997 e l'anno successivo anche in Italia, dopo un inaspettato e sorprendente successo (più di 300.000 copie vendute in breve tempo e un vero e proprio caso editoriale), si tratta di uno spettacolo in cui leggerezza e delicatezza riusciranno certamente a sorprendere e affascinare il pubblico.

Un'occasione unica per tornare indietro con la memoria e incontrare, scoprire e ascoltare le finezze delle cose essenziali, genuine, naturali di tutti i giorni, alcune purtroppo ormai quasi dimenticate o poco frequentate, che fretta e stress troppo spesso travolgono fino all’indifferenza.

Una riscoperta ancora più apprezzata e sorprendente in questo momento storico e sociale in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, ci siamo visti sfilare dalle mani, ma al tempo stesso riscoprire, valore e importanza di tante, belle e mai abbastanza apprezzate abitudini quotidiane.

Condividendo buona parte dei ricordi dell'autore francese, ma anche patrimonio del passato prossimo di ognuno di noi, verranno proposti in maniera semplice e immediata sapori, odori, rumori, torpori, languori, stupori, emozioni che corrispondono a tante piccole dolcezze del vivere quotidiano. Istanti preziosi che rendono unica la vita e che giustificano il viverla in maniera piena e vera. Momenti colti nella loro immediatezza e assaporati in tranquillità, in grado di creare un'atmosfera assolutamente unica e incantevole, afferrando “al volo” sensazioni squisite e fuggevoli.

Il tutto grazie ad una prosa precisa e minuziosa, mai però leziosa: piccoli tocchi impressionistici, fresche pennellate di colore che ci ricordano un mondo quasi scomparso, riportandoci a ritmi pacati e a ritualità del quotidiano ormai dimenticato.

Con atteggiamento contemplativo e un pizzico di nostalgia lo spettatore si troverà protagonista del silenzio attorno e dentro di sé per ascoltare gli echi che “i piccoli piaceri della vita” risveglieranno anche nel suo animo. Fotografie, immagini, istantanee in cui trovare e scoprire, nascosta, l’illusione momentanea di poter fermare il tempo o quantomeno deviarne per qualche istante il corso. Piccole, infinitesime, gocce di felicità, superbamente evocate che tutti noi, auspicabilmente, almeno una volta nella vita abbiamo gustato, che ci hanno incantato e che ci mancano sempre più.

LIBER theatrum tornerà in scena successivamente Sabato 4 Settembre ai Giardini Hanbury di Ventimiglia con il divertentissimo "COVIDDI TUTTU L'ANNU" e Domenica 19 Settembre nel centro storico del paese di Vallebona con lo spettacolo di teatro diffuso "VITTIME O CARNEFICI". In questa estate ce ne è proprio per tutti i gusti...