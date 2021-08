Impera: tutto pronto per la 'Notte Bianca' di stasera, il centro di Porto Maurizio con musica e negozi aperti

Torna la Notte Bianca ad animare il centro di Porto Maurizio questa sera dalle 18.30. Tanti gli appuntamenti previsti per la serata, con musica live, negozi aperti e mercatini. In programma anche visite guidate alla Basilica di San Maurizio con la suggestiva salita alla cupola accompagnati dal ‘Comitato SottoTina’ (tour a partire dalle 20.30 ogni mezz'ora).

La manifestazione, giunta alla 14esima edizione, si svolgerà con l’organizzazione del CIV di Porto Maurizio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Imperia.



Il programma:

- Il via alla Notte Bianca dalle 18.30 con l'apertura generale di tutti i negozi

- Il mercatino “I sapori del Mediterraneo” sarà aperto dalle 8 alle 20.



Musica dal vivo per le vie del centro storico:

Via XX Settembre: Esapop

Via Cascione: Black Rain, Lost in Blues Band, Wavers 51, 2/5 di Verderame, Blues and Sugar Zucchero Tribute Band

Via San Maurizio: The Jokers

Piazza Ricci: Old Time Rock’n Roll



Torna anche il classicissimo concerto di piazza Mameli, quest'anno sul palco i Max Mania Tribute Band, mentre in piazza Ricci sarà allestita l’area bimbi.



“Sono felice di vedere al via la Notte Bianca - commenta l'Assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo - anche quest’anno sarà un contenitore di tante iniziative, tutte interessanti, con in più il concerto della Max Mania Tribute Band sul palco di piazza Mameli. Ringrazio per il grande lavoro organizzativo il Civ di Porto Maurizio e in prima persona il presidente Riccardo Caratto”.