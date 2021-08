Ospedaletti punta sul padel: l'amministrazione Cimiotti vuole convertire un campo per lo sport del momento

Il Comune di Ospedaletti si doterà di un campo da Padel. La giunta del sindaco Daniele Cimiotti ha recentemente dato indirizzo per attuare una riconversione del campetto di strada Vallegrande.

Lo spazio di proprietà comunale è stato realizzato dalla società Costa Marina, nell'ambito di un recente intervento di edilizia primaria e tramite una convenzione urbanistica sono previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il futuro campo da padel di Ospedaletti rientra in questo ambito.



In un primo momento era stato previsto di destinare a questo spazio un manto in erba sintetica ma la giunta ha ritenuto che fosse più interessante predisporlo per quello che è il gioco del momento. Non sono molte le amministrazioni comunali che possono vantare di avere tra le proprie strutture sportive anche un campo da padel, andando così anche oltre i soli spazi per il calcio.

Per il momento l'amministrazione comunale ha dato indirizzo su quale debba essere la destinazione d'uso finale dello spazio sito nella via alle spalle delle scuole. Il prossimo passo sarà dell'ufficio patrimonio chiamato a predisporre gli atti necessari, per acquisire tra i beni comunali, il campo di padel completato dalla società privata. Spazio che rimarrà ad uso pubblico, in quanto con ulteriore atto, è previsto un affidamento in gestione con tanto di tariffe per l'affitto.