Covid: Liguria resta in zona bianca e da lunedì vaccini senza prenotazioni per giovanissimi e insegnanti

Prenderà il via da lunedì 23 agosto nelle Asl della Liguria la linea di prenotazione ad accesso diretto (senza prenotazione) per la fascia 12-18 anni e per il personale scolastico. "Anche se il personale scolastico ha risposto bene alla campagna di vaccinazione, è importante accelerare ancora per essere pronti all’avvio della scuola e consentire ai ragazzi di frequentare finalmente in presenza” - ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.



“Ci auguriamo – prosegue Toti - che gli insegnanti rispondano alla nostra campagna per completare la vaccinazione. Ad oggi, la percentuale di operatori della scuola vaccinati è superiore alla media nazionale: ha effettuato la prima dose il 90,26% (media nazionale al 84,21%), mentre il 91,98% ha effettuato la prima dose o la dose unica (Johnson) (media nazionale 87,18%); il 79,08% ha effettuato il ciclo completo (media nazionale 81,83%). Sulla platea complessiva di 35.310 operatori manca all’appello della vaccinazione l’8,2% (2.833 soggetti)”.



Ecco dove e quando vaccinarsi senza prenotazione, ricordando che per i minori è necessario il consenso al vaccino firmato da entrambi i genitori e che il giorno della vaccinazione è obbligatoria la presenza di almeno uno dei due genitori:



ASL1

Stazione ferroviaria di Taggia - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13

Palabigauda di Camporosso - lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 14

Palasalute di Imperia - da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19

Sede ASL1 di via Lamboglia Ventimiglia LU-MA-GI-VE 9-14 solo per personale scolastico



ASL2

Palacrociere di Savona - da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19

Hub Santa Caterina di Finale Ligure - sabato, dalle 9 alle 19



ASL3

Sala Chiamata del Porto - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13

Teatro della Gioventù - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13



ASL4

Hub San Francesco di Chiavari - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Rapallo (Ospedale via San Pietro, area primo soccorso) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Sestri Levante (Uffici Comunali, viale Dante) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20



ASL5

Hub ex Fitram della Spezia - da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12

Hub San Bartolomeo di Sarzana - da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12



OPEN NIGHT

Proseguono questa sera le Open Night su tutto il territorio ligure. Nello specifico sono previste in:



Asl1 – Palafiori Sanremo (orario dalle 19 ale 22)

Asl2 – Cairo Montenotte (Hub Sunrise) e Alassio (orario dalle 20 alle 23)

Asl3 - Hub San Benigno (torri Msc, orario 20-24)

Teatro della Gioventù (orario 19-23)

Sala Chiamata del Porto (orario 19-22)

Asl4 – hub San Francesco di Chiavari (orario 19 – 22)

As5 – Lerici-San Terenzo (orario 19-22)



Prevista inoltre un Open day extra domani mattina, sabato 21 agosto, al Palasalute di Imperia dalle 8.30 alle 13 aperta a tutti, compresi i ragazzi tra i 12 e i 18 anni che si dovranno presentare con un genitore e il documento firmato da entrambi.



Per quanto riguarda i dati del bollettino giornaliero, ammontano a 206 i nuovi positivi in Liguria di cui 51 in Asl 1, 28 in Asl 2, 93 a Genova, 34 in Asl 4 e 34 in Asl 5, su 3.129 tamponi molecolari effettuati e 3.539 test antigenici.

L’incidenza settimanale si attesta a 76 nuovi casi su 100.000 (soglia di rischio per il passaggio in zona gialla è 150), l’Rt è a quota 1.04, mentre i posti letto occupati in area medica risultano al 4% (soglia di rischio pari al 15%), le terapie intensive risultano al 6% (soglia di rischio 10%).



“Tutti i parametri risultano dunque – conclude il presidente Toti – ampliamente sotto le soglie di rischio, la Liguria si conferma dunque stabilmente in zona bianca". Per quanto riguarda i vaccini oggi sono state somministrate 8.187 dosi di cui 7.258 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 99 di tipo cold (Astrazeneca e Johnson).