Ventimiglia: domani sera lo spettacolo teatrale "Passeggiando per il Novecento"

Domani, venerdì 20 agosto, una nuova rappresentazione per il circolo Reading & Drama-Ventimiglia, dal titolo, "Passeggiando per il Novecento". Appuntamento alle 21 e in replica alle 22.30. Una scelta dettata dalle norme covid, per dare la possibilità di entrare a un numero maggiore di persone. Una serata a ingresso è libero ma con obbligo di esibire il green pass e indossare la mascherina.

Regista e ideatrice dell'evento Lilia De Apollonia. 10 personaggi si esibiranno nello storico giardino con affaccio sul mare e sul nuovo porto, nella affascinante cornice offerta dal parco di Palazzo Biancheri-Galleani nella città vecchia.



"Passeggiando per il Novecento", riprenden un successo di Lilia e soci, ma con canzoni poesie e brani totalmente diversi. I nomi degli interpreti: Paola Giolli, la regista del gruppo Lilia, Giada Mei, Graziella Tufo, Donatello Colomba, Marco Corradi, Mirella Fazzolari, Marisa Raimondo, Jurgen Terlutter e Toto Visconti. - ricordano gli organizzatori - Le canzoni e le sonorità sono in tema col percorso della serata, storico letterario e poetico, che attraversa il secolo passato".



"Da Trilussa a Calvino, da Emilio Lussu a De Filippo, passando per temi drammatici, con canzoni simbolo, arrivando anche a parlare di calcio, Lilia ed i suoi amici-attori porteranno gli spettatori a camminare nel '900, tra arie, inni e brani musicali eseguiti dal polistrumentista Carlo Ormea. - concludono - Le canzoni e le sonorità allieteranno la serata e la sottolineeranno anche originalmente. Un personaggio affronterà all'esordio gli spettatori rivivendo antichi fasti ventimigliesi".