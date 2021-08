Ventimiglia: il dottor Mauro Grassano va in pensione, i ringraziamenti della Confesercenti

Nel giorno in cui il dottor Mauro Grassano, alto funzionario del Comune di Ventimiglia, va in pensione, Confesercenti, a nome degli operatori commerciali, dei ambulanti, di tante imprese della Provincia di Imperia, gli rivolge un sentito “Grazie Mauro”.

“Per decenni il dott. Grassano - spiegano dalla Confesercenti - ha avuto la responsabilità di dirigere un ufficio ‘centrale’ per l’economia cittadina, un punto di approdo per chi decideva di investire nella nostra città, chi decideva di proseguire l’attività di famiglia, chi aveva problemi con la burocrazia. Ha gestito con professionalità, passione tanto dossier importanti che hanno riguardato la nostra città. È stato anche un valido consulente legislativo non solo per la città, per il comprensorio intemelio, ma per la Regione Liguria. Recentemente ha seguito anche il settore turismo con il Consorzio comprensoriale e la immissione della tassa di soggiorno, è il settore tributi. Un rappresentante della burocrazia comunale onesto, capace è disponibile. Il suo carattere da ‘mugugno’ lasciava sempre spazio ad una fortissima collaborazione. Confesercenti lo ringrazia a nome dei tanti operatori che con cui hanno lavorato".