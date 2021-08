Sanremo: prima metà di agosto con il Casinò che fa segnare il +12% di incassi rispetto al 2020

La vigilia dei Ferragosto ha offerto un incremento del 30% rispetto al 2020 ma, nel complesso, il weekend ha fatto segnare il 10% in più dell’anno precedente al Casinò di Sanremo. I dati differiscono molto tra le due giornate per una domenica ‘da dimenticare’ alla roulette francese per la casa da gioco matuziana, che ha però portato importanti vincite per i clienti.

Il 14 agosto la roulette francese ha fatto segnare un incasso di oltre 100mila euro mentre, la domenica ha perso facendo quindi calare la percentuale di incremento rispetto all’anno scorso. Tutto sommato un fine settimana comunque positivo, che ricalca tutta la prima quindicina di giorni del mese clou dell’estate.

Buoni riscontri ‘agostani’ anche nella prima metà del mese con l'11% in più di luglio mentre, rispetto allo stesso mese del 2020, l’incremento è stato di circa il 12,5%, passando dai 2,4 milioni dello scorso anno ai 2,7 di quest’anno. Una serie di numeri importanti, comunque, per l’azzardo matuziano che sta lavorando alacremente alla ripresa dell’azienda più importante della città.

Dalla riapertura a oggi il Casinò sta ottenendo importanti risultati sul piano delle presenze e degli incassi, nonostante le molte restrizioni dovute al Covid. Normative che l’azzardo matuziano ha sempre gestito nel migliore dei modi e, la dimostrazione risiede anche nel fatto che all’interno non si sono mai registrati casi di positività, tra clienti e dipendenti.