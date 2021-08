Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 15 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 15 AGOSTO

SANREMO



10.00-23.00. Saldi di Gioia con negozi aperti sino a tarda sera nelle vie e piazze del centro. Evento a cura della Confcommercio



10.30. Festa dell’Assunta: investitura dei Consoli del Mare, Didier Corte e Flavio Grassi + solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Santuario della Madonna della Costa

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 22 agosto (i dettagli a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2021’, Music Time con il ‘Lavarello Muraglia duo’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. Sogno di una notte di mezza estate: Cena gourmet realizzata in collaborazione con l’Istituto Alberghiero. Parco di Villa Nobel (più info)

20.30. Musica live con ‘The Brilliant Tina Linetti's’ ai Bagni Mai Ben

21.00. ‘Sanremo Gran Casinò’: spettacolo ‘Burlesque Show’ al Roof Garden del Casinò Municipale, info 0184 595266

21.30. ‘Perché Sanremo è Sanremo’: concerto della ‘Tribute band Sanremo’. Piazza Borea d’Olmo, ingresso gratuito (prenotazioni a questo link)

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066



IMPERIA



7.15. Escursione impegnativa da Carnino al Monte Marguareis accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo in Piazza Dante ad Imperia oppure alle 8.30 a Carnino Superiore, info 338 1375423

8.00-20.00. ‘Imperiaffari’: bancarelle nel Centro storico di Porto Maurizio + Isola del Gusto in piazza Fratelli Serra

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30-22.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

21.15. ‘Tra Paganini e Morricone’: concerto di Diego Campagna (chitarra) con la partecipazione di Olesya Rusina (violino). Piazza Chiesa Vecchia a Borgo Parasio

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico nazionale dei Balzi Rossi e zona archeologica. Per prenotare 0184 38113

9.00-14.00. Apertura straordinaria dell’Area archeologica di Nervia. Per prenotare 0184 252320

21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive con visite guidate a lume di candela (tutte le domeniche di agosto). Museo Civico Archeologico ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 0184 351181

VALLECROSIA

19.00. Festeggiamenti di San Rocco: tre serate gastronomiche con pesca di beneficenza presso la Parrocchia di San Rocco, fino al 16 agosto (accesso consentito esclusivamente a persone con Green Pass), prenotazione obbligatoria al 366 4833782

BORDIGHERA

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passeggiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi’: esposizione sulla storia del circolo più antico, il Piatti Tennis Center, e la nascita della racchetta in Italia. Chiesa Anglicana, fino al 21 agosto (h 10/13-17/22)



17.30. Possibilità di visita di Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, Via Fontana Vecchia 5, info 347 2364922 (Per visitare l'atelier di Pompeo Mariani occorre essere muniti di green pass)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + dalle 21.30, tradizionale Festa dei Palloni di Ferragosto con omaggio a tutti i bambini di un pallone. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Per ‘Musica in Piazza’, Summer Music: concerto delle band Lost In Blues e Thunderbirds. Evento a cura del gruppo FIDAS donatori di sangue di Ospedaletti. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



8.00-18.30. Mercatino di antiquariato, collezionismo e curiosità. Ex mercato coperto a Taggia, Via Lungo Argentina 2

8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in Piazza Tiziano Chierotti (tutte le domeniche fino al 5 settembre)

21.30. ‘Sharyband’: spettacolo basato sulla sinergia tra musical e live concert. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Musica live con la ‘Studio 54 Disco Band’: serata Disco Dance in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-24.00. ‘Non solo rosa… artisti dei caruggi’: esposizione collettiva di arte varia e stand di artigianato creativo, fino al 15 agosto

21.00. Santa Messa sul mare

DIANO MARINA



10.00-23.00. Esposizione dell’artista dianese Paolo Scremin. Sala Mostre ‘R. Falchi’ del Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 20 agosto (h 10.30/12-17.30/23)

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina (ultimo giorno). Tennis Club, Località Prato Fiorito, info 331 93654845

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



CERVO



17.00. ‘Cervo Verso Ferragosto: una tre giorni ricca di eventi, incontri, musica e arte tra le vie del borgo. Fino al 16 agosto (il programma nel dettaglio a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



BAJARDO



21.15. Concerto di Musiche da Film con il ‘Quartetto Novecento’. Piazza della Chiesa Parrocchiale

CASTEL VITTORIO

11.00. 19° Festival della Val Nervia: Matiné nell'ombre con Signe Asmussen (soprano), Joel Gonzales (doublé bass). Piazza XX Settembre, ingresso libero (info)



CESIO



5.30. Escursione all’Alba sul Pizzo d’Evigno accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo presso Passo del Ginestro, info 347 6006939 (più info)

CIPRESSA

21.30. Musica e ristoro alla Torre Gallinaro. A cura della proloco

CIVEZZA



21.00. ‘I sentieri e i rumori della notte’: passeggiata notturna gratuita per i ragazzi tra i 12 e 16 anni fra mulattiere, sentieri e sterrate nell’anfiteatro di ulivi di Civezza in compagnia della guida ambientale escursionistica Marina Caramellino. Ritrovo in piazza del Comune, info e prenotazioni 337 1066940

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domanica), info 328 6598691 (più info)

21.00. ‘Rio Bendola, seducente e selvaggio’: proiezione in 3D al Visionarium, ingresso libero

MOLINI DI TRIORA



15.00-19.00. ‘A sostegno della tutela del territorio e della biodiversità’: ‘Ti presento i magnifici 4: Zafferano, Miete, Lavanda, Erbe officinali’. A cura dei produttori Proiezione filmato ‘Le api rendono un mondo migliore. Per tutti’. ‘Casa Balestra’, info 334 9324232

PERINALDO



19.30. ‘Festa del Volontariato’: sagra gastronomica con musica. Piazza nel centro storico

PIEVE DI TECO

21.00. Concerto ‘Vallinmusica’ presso la Chiesa Parrocchiale dell'Assunta di frazione Cenova

PIGNA

14.30-18.00. ‘Party Snack’: spettacolo per bambini, con servizio di trucca bimbi e tatuaggi. Ristorante rifugio Gola di Gouta, info e prenotazioni 393 59 34 893

19.00. 19° Festival della Val Nervia: concerto Wind & Keys con Mathias Heise (cromatic harmonica), Johan Bridger (vibraphone), Bjarke Mogensen (accordeon). Piazza Colla, ingresso libero (info)

21.30. 19° Festival della Val Nervia: Chamber Music Concert con Gabriella Pace (soprano), Valentina Rebaudo (clarinet), Kim Bak Dinitzen (cello), Elisabeth Westenholz (piano). Piazza Colla, ingresso libero (info)

TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)



12.30. ‘Ca' di spiriti’: aperiteatro. Un viaggio alla scoperta di Triora, nel periodo della caccia alle streghe

16.00. Laboratorio come creare un unguento alla Calendula a cura di Lorena Verbena



FRANCIA

CANNES

22.00. Festival dell'Arte Pirotecnica 2021: Gran Finale ideato dal designer Pierre-Emmanuel Gelis sul tema ‘Le colonne sonore di Tarantino’. Baia di Cannes (più info)

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

17.00. 16° Festival Internazionale di Organo: concerto con Olivier Vernet e Cédric Meckler, organo a 4 mani. Cattedrale di Monaco (info)

NICE

21.00. ‘Nice Classic Live 2021’: concerto Jazz con il ‘Pierre Bertrand Quintet’ dal titolo ‘Colors’. Giardini del Museo Matisse (più info)

MENTON



22.00. Spettacolo pirotecnico. Baia della città (obbligatoria la mascherina)

