Vaccinazione nella nostra regione: il Presidente Giovanni Toti “Avanti tutta anche a Ferragosto”

La Liguria è pronta a proseguire la campagna vaccinale anche a Ferragosto, con una serie di open day e open night sul territorio.

In particolare domenica 15 sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione in Asl 1 all’hub di Arma di Taggia (dalle 9 alle 12) ma anche nelle altre aziende sanitarie della regione.

“Le vaccinazioni in Liguria proseguono senza sosta – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – grazie ad uno sforzo straordinario della nostra sanità, nella consapevolezza che le prossime settimane sono cruciali per garantire una ripartenza a regime da settembre, sia per la scuola sia per le attività produttive. Il mio invito è rivolto soprattutto agli over50 che non si sono ancora vaccinati nonostante siano più a rischio, nella speranza che per questa fascia di popolazione venga introdotto l’obbligo vaccinale. Chi è in questa fascia di età in caso di contagio ha probabilità molto maggiori di dover essere ricoverato con conseguenze che possono essere anche molto gravi”.

Per quanto riguarda l’indicazione del generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, sui più giovani tra 12 e 17 anni “Domani mattina è in programma il primo open day dedicato a loro – aggiunge Toti - con la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione dalle 8 alle 12 all’Hub di San Benigno a Genova. La Liguria è una delle prime regioni ad accogliere le raccomandazioni della struttura commissariale”.

La campagna vaccinale proseguirà anche dopo Ferragosto, con le linee di prenotazione e con altre open night in tutte le Asl del territorio il 18, 20, 23, 25 e 27 agosto.