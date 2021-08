Dolceacqua, Sassello e Lerici sono i paesi liguri candidati alla ‘Best Tourism Villages’ di UNWTO

Dolceacqua, Sassello e Lerici sono i tre candidati liguri al bando “Best Tourism Village” promosso dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), progetto di Multi-Level-Governance per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico dei territori, finalizzato al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali. I comuni, fino a 15mila abitanti, devono essere caratterizzati dalla presenza di attività a forte impatto identitario (agricoltura, boschi e foreste, allevamento, pesca, artigianato, usi e costumi).



"Questa iniziativa – ha spiegato l’assessore al Turismo Gianni Berrino - ci permette di far conoscere la bellezza, la storia e la cultura dei nostri borghi. Come Regione Liguria abbiamo sempre supportato i Comuni in modo da poter cogliere tutte le opportunità, promuovendo così la bellezza del nostro territorio”.