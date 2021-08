Ventimiglia: accampamento 'dormitorio' di migranti sotto ponte del Roya sgomberato dal Comune (Foto)

Ancora un accampamento provvisorio di immigrati sgomberato dal Comune di Ventimiglia. Dormivano sotto il cavalcavia della città di confine, in uno stato di degrado che è purtroppo comune in situazioni di questo genere.

L’accampamento era stato allestito in una zona nascosta ma tristemente nota per i molti immigrati che, nel tentativo di superare poi il confine, cercano di rifocillarsi e riposarsi nella città di confine. Quest’oggi l’Amministrazione comunale ha fatto intervenire la Polizia Municipale e una squadra di operai che ha ripulito l’area e, contestualmente, l’ha anche sanificata, visto che è utilizzata da residenti e turisti per parcheggiare.

A Ventimiglia, quindi, continua e non si placa il problema degli immigrati che arrivano per tentare di superare il confine e andare in Francia o nei paesi del Nord Europa. E non si ferma nemmeno l’atavica discussione su un campo di accoglienza, visto che i profughi cercano un luogo dove poter dormire. Nelle settimane scorse l’Onorevole Di Muro aveva proposto un Cpr, idea che non è stata accolta favorevolmente da diverse forze politiche e, ovviamente, dall’associazionismo locale.

Ci si chiede, quindi, cosa si debba fare per evitare che situazioni come quella rimossa oggi dal Comune si ripetano.