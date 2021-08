Riva Ligure: riparato il guasto alla pompa di distribuzione dell'acqua, sta tornando il servizio (Foto)

Entro la mattinata tornerà regolare il servizio di distribuzione dell’acqua a Riva Ligure, dopo i problemi sopraggiunti nella giornata di ieri a causa di un guasto all’impianto di pompaggio dell’acquedotto rivese.

I tecnici e gli operai di Rivieracqua si sono subito messi al lavoro e non si sono fermati per tutta la notte. Alle 3 il guasto era riparato e la pompa è tornata regolarmente in moto. La pressione della rete di distribuzione sta salendo ma, ovviamente, ci vuole il tempo necessario per riempire il serbatoio.

“I dipendenti di Rivieracqua – ha detto il Sindaco Giuffra - hanno lavorando per più di 12 ore per risolvere il problema occorso all’impianto. A tutti loro ho ribadito la mia gratitudine per l’impegno con il quale stanno adoperandosi”.