Focolaio Covid per alcuni partecipanti a un campo estivo a Nava: quattro giovani under 12 positivi

Dopo i tre positivi all’interno dello staff dell’Imperia Calcio scoperti ieri, un altro focolaio Covid nella nostra provincia. Si tratta di quattro giovanissimi che hanno partecipato, nei primi giorni di agosto, al campus estivo svolto a Nava e organizzato dalla Diocesi di Albenga-Imperia.

Nella nostra provincia, su una sessantina di partecipanti al campo estivo (educatori e giovani under 12), sono stati eseguiti 20 tamponi che hanno dato la positività di quattro giovani. Alcuni dei partecipanti fanno capo all’Asl 2, nel savonese, e al momento non si conoscono i risultati dei tamponi.

Fortunatamente i positivi hanno pochi sintomi e vengono al momento curati a casa. Dei positivi imperiesi nessuno è stato infatti ricoverato in ospedale.

Negli ultimi giorni, sempre in tema Covid, il ristorante Mediterranèe di Sanremo ha annunciato sui propri canali social di aver sospeso il servizio cucina, per una quarantena preventiva tra i dipendenti. La chiusura è di ieri e proseguirà fino al 20 agosto. “Abbiamo ponderato questa decisione – viene scritto in una locandina dalla direzione del locale – per tutelare voi e la vostra salute ma anche per poter tornare a offrire un servizio completo, più forti di prima”. Il locale manterrà in questi giorni solo il servizio bar e l’attigua piscina.