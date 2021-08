Imperia: "Due parole in riva al mare", domani Genovesi presenterà 'Il calamaro gigante'

Per la Rassegna "Due Parole in Riva al Mare" mercoledì 11 agosto Fabio Genovesi, nella splendida location di Villa Faravelli, presenta "Il calamaro gigante". Un viaggio letterario che ci porta a scoprire i misteri celati da quel mare che, soprattutto qui a Imperia, amiamo e consideriamo familiare.



Un intreccio di racconti, tra leggende e piccoli aneddoti, che invita alla riflessione sull'inesplorato, sull'impossibile, su tutto quello che crediamo di conoscere, ma che si rivela in realtà ricco di segreti.

"L’ingresso è gratuito. La serata avrà inizio alle 21:00. Sarà possibile accedere sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale di sicurezza. Per accedere alla presentazione sarà necessario esibire il green pass (sono esclusi i minori di 12 anni)" - ricordano gli organizzatori.