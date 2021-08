Ventimiglia: spaccatura in maggioranza a Ventimiglia, Francesco Mauro "Dispiaciuto per ieri ma andiamo avanti"

“Sono molto dispiaciuto della situazione che si é venuta a creare ieri sera in consiglio comunale. In questo lungo periodo sono stato in contatto con alcune forze politiche di maggioranza e ho provato in tutti i modi a trovare un punto d'incontro, ma ahimè senza riuscirci”.

Sono le parole dell’esponente del gruppo Misto, Francesco Mauro, all’indomani del Consiglio comunale di Ventimiglia che ha visto una spaccatura nella maggioranza sulla pratica Coop. “Fino all'ultimo momento – prosegue - sono stato indeciso sul mio voto. Nella pratica coop c'erano sicuramente gli elementi sia per un voto favorevole che contrario ma, alla fine, ha prevalso in me la stessa idea che mi ero fatto per la Dimar (ricordo che al contrario di quello che dicono le opposizioni nel giro di pochi mesi la pratica verrà ultimata e verranno incassati i famosi oneri), cioè abbellimento di una zona degradata e posti di lavoro. Questi due elementi fondamentali mi permetteranno sempre di votare per il bene dei ventimigliesi. Ora come é giusto che sia mi aspetto un chiarimento all'interno della maggioranza: ogni gruppo politico avrà la responsabilità di non mollare un lavoro cominciato due anni fa e che nei prossimi tre anni ci permetterà di portare a termine il nostro programma elettorale”.

“Capisco il gioco delle minoranze – termina Mauro - ma due anni fa i cittadini ci hanno scelto e sono sicuro che alla fine del mandato ci risceglieranno. C'è tanto da fare ancora, la città e piena di cantieri e altri ne verranno. Discutiamo, litighiamo, confrontiamoci sempre ma poi andiamo uniti verso l'obbiettivo che é il bene della nostra Ventimiglia”.