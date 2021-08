Ventimiglia: pratica Coop, Meini (Azione) "Non c'è più maggioranza e neppure opposizione"

Così Enrico Meini, Coordinatore Provinciale di Imperia in Azione bolla quanto accaduto ieri sera in consiglio comunale a Ventimiglia sulla pratica di via Tacito. "Tra un Sindaco desideroso di far cassa con gli oneri di urbanizzazione e un PD da sempre vicino alle Coop sembra ormai nata una nuova coalizione, che non vuole tener conto di associazioni di categoria e residenti del quartiere".

"Facciamo nostre le parole del consigliere Gabriele Sismondini: nessuna pregiudiziale ideologica ma un'oggettiva forzatura di quel progetto sull'assetto urbanistico della zona e per impatto sull'economia cittadina" - conclude Meini