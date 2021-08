Ventimiglia: ecco il 'Tornado Coop', Merlenghi non le manda a dire a Palmero e alla Lega

“Il tornado Coop si è abbattuto sul Consiglio Comunale ed è difficile prevedere gli sviluppi ma ho timore che sarà Ventimiglia a subire altri danni da queste intemperie. Adesso chi farà un passo indietro?”

Sono le parole di Mauro Merlenghi, esponente della lista ‘Scullino Sindaco’, che ha così commentato la vicenda di ieri sera in Consiglio comunale. “Nessuno vorrà andare a Canossa – prosegue - e in questo momento Ventimiglia avrebbe bisogno di maggiore tranquillità per affrontare le sfide che l’aspettano. Il buon senso vorrebbe che nei momenti difficili la cosa più importante sia mantenere i nervi saldi. Non si può, non si deve, non possiamo permetterci una crisi di amministrazione in questo momento”.

Merlenghi si scaglia poi verso Giuseppe Palmero, Consigliere della sua lista che ha votato contro la pratica: “Capisco che qualche giovane consigliere di maggioranza abbia difficoltà ad accettare certe situazioni ma dovrebbe avere presente la responsabilità del proprio ruolo, che non è solo assecondare il proprio quartiere o i propri desiderata ma l’interesse della città nella sua interezza”.

E poi ce ne è anche per la Lega: “Non capisco un partito che vuole mostrare la sua forza con azioni eclatanti e imbarazzanti, platealmente contro il proprio Sindaco e adesso? Firmeranno la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni? Torneranno a sedersi sui banchi della maggioranza come se nulla fosse? Prima di esibirsi in imbarazzanti esercizi di nerboruta politica dovrebbero riflettere al dopo, peccato che chi ne pagherà lo scotto sarà la città”.