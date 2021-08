Ventimiglia: donna investita in corso Genova da un mezzo pesante, trasportata in elicottero a Pietra Ligure

Mobilitazione di soccorsi, poco prima delle 14 in corso Genova a Ventimiglia, per l’investimento di una donna, da parte di un mezzo pesante, che stava attraversando la strada in corso Genova, all’ingresso Est della città di confine.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. La donna, che ha riportato un trauma cranico, uno al costato e alcune ferite su varie parti del corpo, è stata soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Verde Intemelia che l’ha portata all’eliporto di Bordighera.

Da qui verrà portata all’ospedale ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. Le sue condizioni, secondo i primi riscontri, sono serie ma non particolarmente gravi. Verrà ovviamente poi valutata all’arrivo in ospedale, dove è stata portata in codice giallo di media gravità.