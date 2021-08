Imperia: domani a San Giovanni i funerali di Mario Martucci, oggi la camera ardente a Borgo Peri

Saranno celebrati domani, nella Basilica di San Giovanni Battista, i funerali di Mario Martucci, 78enne Consigliere comunale ed ex impiegato e sindacalista delle poste, morto ieri mattina dopo una lunga malattia.

Da questa mattina alle 10 è stata allestita la camera ardente nella Chiesa di N.S. di Loreto a Borgo Peri. Consigliere comunale eletto con 'Imperia Insieme', lista a sostegno del sindaco Claudio Scajola, Martucci ha ricoperto anche l’incarico di membro della sesta commissione “accessibilità e diritti alle persone con disabilità”, della quinta “Condizione femminile e pari opportunità” nonché membro della terza e quarta commissione, “Urbanistica” e “servizi sociali e sport”.

Ex dipendente delle Poste, durante la sua attività politica si è speso per il mondo del sociale e della valorizzazione del territorio. Per molto tempo si è anche attivato in difesa del proprio quartiere, Borgo Peri, a Oneglia. Inoltre, iscritto al centro comunale ‘Carpe Diem’, centro intergenerazionale per Anziani. Martucci lascia la moglie Rosa, i figli Francesco e Alessandro, le nuore Monica e Sandra Maria e i nipoti Anna Maria e Federico Maria.