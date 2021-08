Ventimiglia: pratica Coop in consiglio comunale, il voto contrario del partito di Forza Italia

In merito alla possibile operazione Coop che verrà discussa e votata stasera in consiglio comunale, il partito di Forza Italia fa sapere che "sia a livello nazionale, regionale provinciale e cittadino, è assolutamente contrario all'operazione. Qualunque dichiarazione e conseguente voto del gruppo consiliare sarà a titolo personale e non del nostro partito. Ribadiamo ancora una volta che Forza Italia e in prima linea nella Tutela delle partite iva. Il sindaco ha il dovere di ascoltare le segreterie dei partiti in quanto eletto con i voti anche del nostro partito!".