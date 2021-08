Ventimiglia: cresce l'attesa per il Consiglio di stasera sulla pratica di via Tacito, cosa accadrà se sarà approvata?

Il giorno del Consiglio sulla pratica Coop di via Tacito a Ventimiglia è arrivato. Se ne parla da diverse settimane e si sono sprecate dichiarazioni e spiegazioni, dall’una e dall’altra parte. Da chi è favorevole e chi è contrario al progetto, che prevede la costruzione di un nuovo punto vendita, corredato da una serie di opere di urbanizzazione.

“La pratica Coop non rientra nel programma. Lo voglio sottolineare come ho già fatto più volte – ha detto il segretario cittadino della Lega (e anche vice Sindaco), Simone Bertolucci – perché siamo sempre stati coerentemente in disaccordo per i noti motivi. Se fosse stata una pratica di programma elettorale tutto sarebbe stato diverso. La Commissione, anche se non vincolante, ha dato un parere negativo. Certo, ci sono stati molti astenuti e quindi dovremo capire come si comporteranno in fase di voto, questa sera”.

Ora c’è da capire se questa sera il voto porterà all’approvazione della pratica, la Lega chiederà al Sindaco una verifica della maggioranza, che tra l’altro sarebbe anche un atto del tutto plausibile sul piano politico: “Sicuramente se sarà approvata con i voti dell’opposizione non è una cosa bellissima – risponde Bertolucci – ma non parliamo per ora di ‘verifica di maggioranza’. Magari una ‘chiacchierata’ o un punto della situazione vanno fatti. Ma l’unica certezza che rimane è solo il nostro voto contrario e, con il Ferragosto e le ferie di mezzo per buona parte dell’assise, ne riparleremo comunque dopo. Avremo il tempo per analizzare la situazione e, a fine mese la valuteremo”.

C’è quindi grande cautela nelle dichiarazioni dell’Assessore Bertolucci, anche se ovviamente la situazione nella città di confine non è al momento più chiara come poteva esserlo nei mesi scorsi. Una pratica, quella della Coop, che ha scosso inevitabilmente la maggioranza e che vede il Consiglio di questa sera come una sorta di spartiacque. Non tanto per la posizione della Lega (partito che ha il maggior numero dei Consiglieri di maggioranza) che è sempre stata chiara sulla pratica, ma per altri partiti che sostengono l’esecutivo. Non sono mancate, infatti, polemiche all’interno del governo della città per quanto accaduto nel penultimo Consiglio, quando è mancato il numero legale e anche per gli screzi che vedono soprattutto l’esponente di Fratelli d’Italia, Bartolomeo Isnardi.

“A poche ore dall’assise – termina Bertolucci – vogliamo anche capire cosa fa l’opposizione e gli altri partiti di maggioranza perché, al momento, non si sono ancora capite le posizioni. Potrebbero esserci dei cambiamenti di opinione e pensiero, c’è da capire come si comporteranno in sede di voto gli astenuti della Commissione e, quindi, è necessario attendere”.

Sulla carta, almeno per il momento, la pratica potrebbe passare con 9 voti favorevoli e 8 contrari ma, per avere questo risultato servono quelli dell’opposizione e c’è attesa per capire cosa farà il Sindaco, uno dei due Consiglieri del suo gruppo e anche Francesco Mauro, del gruppo Misto. Stasera, anche se l’aria condizionata della sala riunioni del Comune sarà tenuta a ‘manetta’, farà sicuramente ‘caldo’ e l’attesa in città cresce.