Sanremo: un nido di vespe velutine sotto un cornicione dell'ospedale 'Borea', le immagini della rimozione (Foto)

Un nido di vespe velutine sotto un cornicione dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo e ieri sera Protezione Civile, esperti del settore e Vigili del Fuoco hanno lavorato per la sua rimozione.

Un insetto che, purtroppo, si sta insediando sempre più sul territorio e che crea non pochi problemi in agricoltura. Il nido è stato scoperto nei giorni scorsi e, non appena possibile è stata organizzata la sua rimozione.

Con un’asta telescopia apposita, da una finestra dell’ospedale, gli esperti hanno iniettato nel nido una sostanza apposita e, al termine, è stato rimosso senza problemi, seppur con tutte le precauzioni del caso.

(Foto di Tonino Bonomo)