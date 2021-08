Sanremo: trova l'auto incidentata in via Serenella e la Municipale la aiuta a trovare il colpevole (Foto)

Brutta disavventura per una turista svizzera che, nel primo pomeriggio di oggi in via Serenella a Sanremo, ha avuto l'amara sorpresa di trovarsi la propria auto gravemente danneggiata da qualcuno che gli ha lasciato sul parabrezza un foglio, ma con indicazioni vaghe e quasi incomprensibili.

Ha quindi chiesto aiuto ad una pattuglia della Polizia Locale che è riuscita, attraverso la verifica della compatibilità dei danni dei due veicoli, a rintracciare l'auto responsabile poco lontano e a risalire al suo proprietario, fornendo alla donna tutta l'assistenza necessaria per poter fare una richiesta danni. La donna ha ovviamente ringraziato gli agenti intervenuti per l'aiuto ricevuto.