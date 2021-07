Giacomo Chiappori è il terzo membro del Cda di Rivieracqua, "Lo faccio volentieri per tutti i problemi che ci sono"

Una carica importante soprattutto per il comprensorio dianese che è sempre alle prese con problemi di approvvigionamento idrico "Mi fa piacere pensare che la nomina sia arrivata perchè sono una memoria storica, dalla partenza di Rivieracqua, sofferente nel tempo, al fatto con la nomina del commissario Checchucci le cose si sono raddrizzate. L'ATO Idrico gestita dalla Commissaria nominata dalla Regione ci mette in condizione di sperare bene per il concordato. La nomina mia mi fa piacere. Quando qualcuno ti sceglie per qualcosa vuol dire che conti qualcosa. Per me è un momento a termine. Lo faccio volentieri per tutti i problemi che ci sono e per dare una mano al Commissario anche attraverso Rivieracqua. Questa società ho sempre pensato potesse essere il simbolo della ripresa del nostro ponente ligure, voglio che diventi una società con la S maiuscola perché ha sofferto troppo. Nostro territorio fatto di mare e monti e un sacco di problemi. Avremo un fatturato che si aggirerà intorno ai 40 - 45 milioni di euro e credo che i problemi finiranno".