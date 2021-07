Vallecrosia: questa sera ritorna ‘Music & Beer’ con la Band Musicale ‘Vedo Nero’

Questa sera, giovedì 29 luglio 2021, torna a Vallecrosia ‘Music & Beer’ la rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con l'Associazione Il Borgo Antico.

“Protagonisti della serata – sin spiega nel comunicato - saranno la Band Musicale ‘Vedo Nero’ col suo tributo al grande Zucchero Fornaciari e il Birrificio Artigianale Maltus Faber di Genova.

Il concerto si svolgerà presso la Pista di Pattinaggio (Solettone Sud) alle ore 21.00 con ingresso libero.

Per l'occasione potrete assaggiare una Birra molto particolare, realizzata da Maltus Faber in esclusiva per il loro omonimo locale in Genova, la Coccagna una ipa-session/india session ale molto beverina.

‘Vedo Nero’ la tribute band a Zucchero Sugar Fornaciari della provincia di Imperia e composta da:

Angelo Farruggio - Voce e Chitarra

Orlando Ioviero - Basso

Viale Elvio - Tastiere

Raffaele Lopasso - Batteria

Mauro Brezzo - Sax

Marco Ramoino - Tromba

Davide Ramoino - Trombone

Gianni Raspaldo - Percussioni

Maltus Faber è un microbirrificio Indipendente, dedicato alla produzione di Birra Artigianale di Qualità, non pastorizzata nè filtrata e quindi ancora “viva” e fresca sia al momento dell’imbottigliamento che a quello del consumo.

Le caratteristiche delle nostre Birre, tutte ad alta fermentazione, e la rifermentazione in bottiglia permettono una evoluzione ed un affinamento del gusto nonchè un periodo di conservazione non inferiore all’anno.

Cura e metodologia Artigianale di produzione, attenzione alla qualità, legame con il territorio e con i movimenti di Cultura Birraria sono le idee alla base di Maltus Faber.

La Birra Maltus Faber è nata anni fa come hobby, dapprima con produzioni casalinghe, poi la passione e la curiosità spinsero Fausto a contattare un’Associazione Culturale nella quale si realizzò un impianto pilota con cui si produssero varie cotte di Birra, veicolate solo nell’Associazione stessa.

In occasione di eventi nazionali organizzati per diffondere la Cultura della Birra Artigianale fu notata ed apprezzata da Degustatori Professionali e Consumatori consapevoli che ne evidenziarono il progressivo miglioramento qualitativo tanto da equipararla alle migliori Birre Artigianali in commercio.

Maltus Faber dopo averi percorso le canoniche tappe e si presenta sul mercato della Birra Artigianale Italiana con una varietà di ricette e di prodotti già testati ed affinati.