Ventimiglia: alberi, giardini, una struttura e un pontile in legno per la 'Pineta' dei Balzi Rossi (Foto)

Ecco l’idea dell’Amministrazione Comunale di Ventimiglia per la riqualificazione della pineta dei Balzi Rossi in zona Ponte San Ludovico. Il governo della città di confine, infatti, vuole riqualificare aree periferiche tra le quali, la zona della ‘Porta d’Italia’ a pochi metri dalla Francia.

Una delibera di Giunta Regionale ha infatti approvato le modalità per la presentazione delle proposte da inserire nel ‘Programma Regionale di Rigenerazione Urbana’ e nel piano degli interventi per accedere ai finanziamenti previsti in favore dei Comuni per le opere di edilizia pubblica e rigenerazione urbana.

Le proposte dovranno essere finalizzate alla riqualificazione di ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio, migliorarne la qualità ambientale, paesaggistica, architettonica del tessuto edificato nonché la mobilità sostenibile per garantire uno sviluppo equilibrato del territorio.

Nel rendering, redatto nel progetto dei geometri Claudio Grizzetti e Massimo Piccioni, si può notare l’allestimento di una zona adibita a giardini e ovviamente pineta, una struttura che potrebbe fungere da bar e ristorante, il passaggio della pista ciclopedonale e un pontile in legno per l’accesso al mare dalla scogliera.