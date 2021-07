Sanremo: aggiornamenti informatici, al pomeriggio chiusura degli uffici di Rivieracqua da oggi a venerdì

Per la necessità di eseguire improcrastinabili aggiornamenti informatici, gli uffici commerciali di Rivieracqua di Sanremo in via Armea oggi, domani e venerdì resteranno chiusi nella fascia pomeridiana (13.30-16).

Da lunedì prossimo, invece, sarà ripristinato l'orario di apertura ordinario (continuato 8-16 da lunedì a venerdì e dalle 8 alle 12 il sabato).

“Nel precisare che l'aggiornamento è finalizzato al miglioramento del servizio per gli utenti – evidenzia Rivieracqua - ci scusiamo anticipatamente con questi ultimi per il disagio arrecato”.