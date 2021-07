Imperia: continua oggi ‘Birra o Bikers’, l'evento del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi dedicato al mondo delle due ruote

‘Birra o Bikers’, l'evento del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi dedicato al mondo delle due ruote, oggi continua il suo tour attraversando gli ex 11 Comuni che hanno nel 1923 fondato Imperia.

“Partenza alle ore 16.00 da Calata G.B. Cuneo – spiegano gli organizzatori -, direzione Costa d'Oneglia, Sant'Agata e arrivando a Montegrazie alle ore 17.00. Il tour proseguirà poi passando da Caramagna, Vasia, Pantasina, Dolcedo, Torrazza, Poggi, Piani, per poi attraversare la Marina di Porto Maurizio e tornare a Oneglia alle ore 19.00 circa.



Dalle 19.30 i cuochi di InejaFood, sono nuovamente pronti a deliziare turisti e concittadini, con pasta, carne alla griglia, patatine fritte, pomodori e fiumi di Birra; presente anche il MercantIneja con curiosità artigianali da non perdere. La proposta musicale, anche in quest'occasione in collaborazione con il Bar 11, questa sera vedrà protagonisti in un rock Show spettacolare i Fingerlips.

Si ringraziano, il CCMotorday, il Moto Club degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, Sezione Nord Ovest, il Moto Club Polizia di Stato, Delegazione di Imperia ed il Moto Club Harley-Davidson Italian Club H-Dic Liguria, il Bar 11 per il sostegno alla proposta musicale, Espansione Eventi di Paola Savella per l'apporto all'organizzazione della parte commerciale e non solo, le Associazioni aderenti al progetto, Autostory nel suo presidente Giuseppe Lo Sicco, ‘11 Comuni per Imperia’ per la disponibilità nel sostegno al tour motociclistico e naturalmente l'Amministrazione Comunale per la consueta disponibilità e vicinanza”.

Programma completo su ww.ineja.it