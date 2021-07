Con ‘La Belle vie’ del Cirque World’s Top Performers, una settimana di spettacoli al Roof del Teatro Ariston di Sanremo

A Sanremo, nel Roof del Teatro Ariston, LA BELLE VIE è confermata da mercoledì 28 luglio e fino a domenica 1° agosto, sempre con due repliche, la prima per l’ora dell’aperitivo alle 18,30 e la seconda per il dopocena alle 21,30. Lo show inizia mezz’ora dopo, alle 19 e alle 22.

Il decreto del governo che impone il Green Pass per assistere agli spettacoli a partire dal 6 agosto, è un’ulteriore limitazione per un evento che ospita un massimo di 100 persone.

Seppur con rammarico, la produzione ha preso la decisione di modificare la programmazione del tour estivo LA BELLE VIE, terza e nuova produzione della più grande compagnia europea di circo contemporaneo, ideata proprio per accogliere il pubblico nelle località turistiche durante il periodo delle vacanze.

Dichiara Gianpiero Garelli, fondatore di Le Cirque WTP: “Con La Belle Vie abbiamo cercato di portare un segnale di ottimismo per la ripartenza, non solo nella vita di ognuno, ma all’intero settore degli eventi e degli spettacoli. Purtroppo, ci confrontiamo con la realtà dei numeri per i contagi e le decisioni delle autorità vanno rispettate. Siamo molto dispiaciuti per aver cancellato 14 repliche, ma ne restano 10 fino al 1º agosto. Nel grande Roof del Teatro Ariston, accoglieremo in totale sicurezza coloro che hanno deciso di venirci a vedere”.

Restano aperte le prevendite e c’è disponibilità di posti, con la possibilità di scegliere tra due proposte:

SHOW in APEROTIME dalle ore 18.30 alle 20.30

oppure

SHOW in AFTERDINNER dalle ore 21.30 alle ore 24.

LA BELLE VIE è un nuovo format presentato per la prima volta in Italia che, alle arti circensi contemporanee, unisce cabaret, musica e danza. La direzione artistica è di Onofrio Colucci, che ha lavorato in tutto il mondo con il Cirque du Soleil ed è anche in scena come cerimoniere in LA BELLE VIE. Gli altri protagonisti: direttamente da Las Vegas Purple Giulia (in Toruk per il Cirque du Soleil) con un eccezionale numero al palo cinese; la meravigliosa trapezista e cantante australiana Elli Huber; gli incredibili acrobati ucraini Ignatov & Ganzyuk del Raw Art Project; la magnetica e sorprendente artista polacca Martyna Majaak, nel suo numero aereo con la spirale, che presenta anche al Palladium Theatre di Varsavia in “Sogno di una notte di mezza estate” (W.Shakespeare).

Per il pubblico, il Roof dell’Ariston si trasforma in ambiente dall’atmosfera elegante, tipicamente Lounge, arredato con divanetti e pouf di colore bianco. Un servizio bar di grande qualità per degustare drink e stuzzichini. Nel prezzo del biglietto è inclusa la prima consumazione. Musica prima e dopo ogni show, realizzata da MC2-Radio Monte Carlo 2.

Prevendite direttamente alla biglietteria del Teatro Ariston

oppure online su www.ticketone.it

Info sul sito www.lecirquewtp.it – Mail production@lecirquewtp.it