Per i 20 anni di Sanremonews: questa sera l'incontro con Bruno Gambarotta a Isolabona

Prosegue il programma degli appuntamenti promossi dal gruppo editoriale Morenews per festeggiare i 20 anni di attività della testata online Sanremonews. Dopo il successo della “Notte dell’umorismo” che si è svolta a Riva Ligure, il nuovo appuntamento in calendario prevede un incontro con Bruno Gambarotta a Isolabona questa sera alle 21.15 nella Loggia di Piazza Martiri. A condurre l’incontro che si annuncia divertente grazie all’ironia dello scrittore astigiano sarà il giornalista Claudio Porchia insieme al sindaco di Isolabona, Augusto Peitavino. Lo scrittore astigiano parlerà del suo ultimo libro, “La confraternita dell’asino”, ma anche dei suoi divertenti ricordi legati alla Rai ed al Festival della Canzone italiana.

L'incontro, a ingresso libero si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid.

“Con questo prestigioso ospite – dichiara Enrico Anghilante editore del gruppo Morenews - proseguono gli eventi organizzati per festeggiare un compleanno molto importante non solo per noi, ma per l’informazione di tutta la provincia. Con Bruno Gambarotta il nostro gruppo ha collaborato molte altre volte in passato e siamo contenti che abbia accettato il nostro invito anche in questa occasione. Un ringraziamento anche al sindaco ed all’amministrazione comunale di Isolabona che hanno accolto la nostra proposta con entusiasmo e che per noi vuole essere un segno di attenzione e di vicinanza verso l’entroterra ed i paesi più piccoli, che spesso non dispongono di grandi risorse da destinare agli eventi estivi”.

Bruno Gambarotta nato ad Asti, vive da sempre a Torino. Ha lavorato in Rai per quasi 40 anni, come autore e regista, conduttore e attore di serie televisive. Collabora con diverse testate giornalistiche tra cui “La Stampa”. Ama definirsi scrittore artigiano, ringraziando per lo spunto il refuso di un tipografo, che nel testo di una sua intervista deformò per errore la parola “astigiano” in “artigiano”. Autore di libri e collaboratore di diverse testate, ha contribuito alla conduzione della fortunata edizione di “Fantastico ’87” con Adriano Celentano. Ha una rubrica fissa su “Torino Sette” in cui racconta curiosità e notizie su Torino e il Piemonte. Nella narrativa ha esordito nel 1977 con La nipote scomoda (Mondadori), e ha poi pubblicato vari romanzi, sempre con notevole successo.