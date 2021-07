Pigna: lavanda, cibo e vita contadina, sabato l'inaugurazione del nuovo museo

Verrà inaugurato sabato prossimo, 24 luglio, alle 16.30, il Museo del Cibo dell’Alta Val Nervia, primo e unico museo dedicato a questa tematica in Liguria insieme al Museo della Lavanda e al Museo della vita contadina. Si tratta di una scelta importante da parte dell’Amministrazione di Pigna insieme al Progetto Lavanda della Riviera dei Fiori, al Centro Italiano Lavanda e al CNA Imperia.



Il nuovo polo museale è stato collocato nei locali adiacenti l’area “La Terra e la Memoria”, nel centro storico, ampliandone gli spazi e aggiungendo nuovi materiali. La prima sala è dedicata alla Lavanda, in particolare alle specie promosse dal progetto Lavanda della Riviera dei Fiori: Imperia, Boscomare, Mareblu e alla storia di questa erba aromatica che fin dall’antichità si interseca con quella del Ponente Ligure. Inoltre, particolare risalto verrà data alla figura di Aristide Martini, cittadino originario di Pigna, grande esperto di erbe aromatiche a cui si deve l’invenzione dell’alambicco a doppia serpentina.



La seconda sala sarà incentrata sul Cibo dell’Alta Val Nervia. Partendo dal presupposto che cibo è cultura, le specialità dell’Alta Val Nervia sono dei veri e propri “ambasciatori culturali” del Ponente Ligure. Naturalmente si parlerà del Fagiolo bianco di Pigna (presidio Slow Food), della Lavanda Officinalis Imperia (la più adatta per l’utilizzo alimentare visto il basso contenuto di canfora), il Pane nero di Pigna, i Ravioli alle erbe aromatiche, la Pisciarada (sorta di torta salata con le patate), le numerose specie di Funghi che crescono nei boschi del circondario e le Castagne.



Nella terza sala, invece, è stato ricreato un vero e proprio Museo della vita contadina dell’Alta Val Nervia con un’approfondita analisi delle abitudini, degli usi e dei costumi che hanno caratterizzato da sempre questa attività nel Ponente Ligure. Oltre a valorizzare i singoli prodotti “raccontati” all’interno del Polo museale, esso contribuirà alla costruzione di un nuovo prodotto turistico, promuovendo luoghi di attrazione naturalistica e culturale facilmente abbinabili agli itinerari eno-gastronomici della Regione.



"I Musei contribuiranno a valorizzare i luoghi di produzione sul territorio, inserendosi negli itinerari turistici, diffondendo una vera e propria cultura gastronomica, favorendo la crescita culturale degli abitanti, in particolare, dei ragazzi delle scuole oltre a costituire un interessante biglietto da visita per i turisti che sceglieranno l’Alta Val Nervia. In occasione di “Piacere Lavanda, Piacere Pigna” il polo museale sarà aperto nella giornata di domenica 25 luglio a partire dalle 10,30. Per ottenere informazioni sul nuovo polo museale di Pigna e dell’Alta Val Nervia è possibile contattare il Comune allo 0184 241016, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12 oppure scrivendo a iatpigna@gmail.com. Inoltre è possibile visitare il sito lavandarivieradeifiori.it" - ricordano i promotori dell'iniziativa.