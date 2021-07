Il Centro Commerciale di Servizi di Riva Ligure amplia l'offerta, inserendo patronato e caf, servizi sindacali ed il disbrigo pratiche per stranieri

Il Centro Commerciale di Servizi di Riva Ligure si occupa di fornire servizi a persone o aziende che vogliano affidarsi ad esperti che si occupino di varie faccende che i richiedenti non possono sbrigare per il poco tempo o per la mancanza di competenze specifiche. Il progetto avviato da Daniele Deplano nel 2019 sta prendendo sempre più forma. Infatti, ha ampliato l'offerta, inserendo tra i vari servizi un patronato e caf, dei servizi sindacali ed il disbrigo pratiche per stranieri.

“Il Centro Commerciale di Servizi - ha spiegato Daniele Deplano – oggi si occupa non solo di offrire una soluzione completa alle più diverse esigenze di servizio, di formazione, allo svolgimenti di servizi relativi alle pratiche amministrative e burocratiche o al lavoro in genere, mettendo a disposizione professionisti per il servizio richiesto, ma anche di offrire supporto nella ricerca di personale, di assistenza a bambini o anziani, fornendo operatori socio sanitari, supporto informatico, servizi sindacali e supporto agli stranieri. Parlando di servizi sindacali, in veste di Segretario Nazionale del Sindacato CONF.A.E.L. (CONFederazione Autonoma Europea dei Lavoratori), posso confermare che siamo in grado di assistere tutti i cittadini, lavoratori, pensionati e disoccupati a cui con spirito di servizio affrontiamo insieme la soluzione dei problemi che ci sottopongono, tenendo conto che siamo rappresentativi in tutti i comparti produttivi, sia del pubblico impiego sia del settore privato. Al nostro interno c'è anche una cooperativa sociale, Coperativa Insieme, che fornisce servizi socio assistenziali. In questo periodo di emergenza sanitaria e di carenza di personale infermieristico, siamo in grado di fornire ad alcune realtà in difficoltà come ad esempio le RSA, alcuni infermieri dall'estero. In questo ambito forniamo anche badanti, personale sanitario e assistenza per bambini e adulti con disabilità.

Il Centro ha inserito da poco anche un comparto dedicato al disbrigo pratiche per stranieri, un servizio di informazione, di mediazione linguistica e culturale e supporto per l'acquisizione della cittadinanza italiana. Inoltre abbiamo di recente annoverato un'agenzia interinale, che si occupa di selezionare personale per conto delle aziende e allo stesso tempo di trovare una sistemazione al lavoratore che si rivolge direttamente a noi.

Ma non è tutto! Oltre a questo, offriamo servizi finanziari e assicurativi e naturalmente ci occupiamo anche del settore edile, dove siamo specializzati nel gestire un cantiere dalla progettazzione alla consegna delle chiavi.

Come ultima cosa intendo ringraziare la mia famiglia che mi ha sempre appoggiato per la realizzazione di questo progetto e un grazie particolare va al Console Onorario Roberto D'Agostino del Consolato Onorario di Ekaterininburg in Russia che ci farà gradita visita il prossimo 29 luglio”.

Il Centro Commerciale di Servizi si trova a Riva Ligure in Via Aurelia, 23.

La sede CONF.A.E.L. è aperta per il tesseramento sindacale su tutti i settori della contrattazione collettiva

Per ulteriori informazioni potete chiamare al 0184 191 9707 o visitare la pagina Facebook o il Sito.