Bordighera: martedì prossimo, conferenza con foto e filmati dedicati alla legatura delle palme per i 'Parmureli’

Martedì prossimo, al campetto di Santa Rosa a Bordighera Alta, il prof. Carassale e il dott. Littardi interverranno sulla tradizione della legatura delle palme al Beodo.

“Nei giorni di S.M. Maddalena la tradizione prevede la legatura delle palme – spiegano dalla Compagnia della Palma - per permettere la produzione dei rami bianchi - i Semelli – necessari per l’intreccio dei ‘Parmureli’, la Domenica delle Palme.

Dal giorno della legatura devono passare indicativamente nove mesi per ottenere del materiale ottimale per la lavorazione. I nostri vecchi salivano a legare anche le palme più alte e rigogliose per procurarsi una maggiore quantità di semelli. La tradizione col tempo si è un po' persa anche perché le palme grandi sono vecchie e arrampicarsi così in alto può risultare pericoloso per la non sicura stabilità di quelle piante.

Noi, a livello dimostrativo abbiamo legato una palma del nostro vivaio (che dodici anni fa avevamo pensato quale simpatica provocazione culturale) seminata e piantata in terra due anni dopo la semina.

Se passate sul tratturo del Beodo potete osservare il nostro capolavoro che, per tramandare la tradizione della legatura, abbiamo voluto rappresentare.

La sera di martedì 20 approfondiremo poi, con l’aiuto del prof. Carassale e del dott. Littardi questa cultura così preziosa e affascinante che per anni ha caratterizzato lo strepitoso paesaggio del Beodo. Ore 21 Campetto di S.Rosa a Bordighera Alta con relazioni, foto e filmati dedicati”.