Ricerca e Innovazione: ulteriori 3,1 milioni di euro per il bando dedicato ai Poli regionali

Ulteriori 3,1 milioni di euro a favore di progetti in ricerca e sviluppo. È quanto approvato dalla giunta, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a sostegno dei progetti ammessi sul bando Por Fesr Liguria 2014-2020, azione 1.2.4, dedicato alle imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione, che già lo scorso maggio aveva registrato un incremento di dotazione pari a 4,7 milioni di euro.



La misura disponeva di un plafond iniziale di 10 milioni di euro, con contributi a fondo perduto a copertura massima del 70% dell’investimento a beneficio delle imprese aggregate, con il coinvolgimento altamente qualificato di Università ed enti di ricerca. “Con questo nuovo incremento di risorse – spiega l’assessore Andrea Benveduti – portiamo a 17,8 milioni la somma complessiva di questo bando, pensato per favorire la competitività regionale in termini di ricerca e sviluppo, che andrà a supportare la realizzazione di nuovi importanti progetti di grandi, medie e piccole imprese liguri”.